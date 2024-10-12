Счёт за ужин из «Бриллиантовой руки» вас точно ошеломит — узнайте, сколько всё это стоит сейчас

Есть фильмы, которые неизменно вызывают у нас ностальгию по прошлым временам. «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая — один из таких. Особенно запоминается сцена в ресторане «Плакучая ива», где главные герои Геша Козодоев и Сеня Горбунков отмечают важное событие. Но интересно, во сколько им обошёлся этот праздник тогда и сколько бы пришлось заплатить за подобный вечер в наши дни? Давайте вспомним основные моменты и немного прикинем, сколько стоил подобный праздник в далёком 1969 году.

Расчёт в советских рублях

Сколько стоил в СССР праздничный ужин. Фото © ТАСС / Виктор Воног / Фотохроника ТАСС

Начнём с напитков — куда же без них на таком весёлом застолье! У наших героев можно было заметить бутылку водки, пару бутылок коньяка, шампанское и пиво. В 1969 году бутылка водки стоила около 6 рублей, «Армянский» коньяк — 10 рублей, шампанское — около 9 рублей, две бутылки пива — 2 рубля. Добавим к этому нарезку из сыра и колбасы — примерно 5 рублей. Но самым главным блюдом, конечно, была знаменитая дичь, приготовленная в лучших традициях советских ресторанов. За такую утку с грибами в то время пришлось бы выложить не менее 20 рублей.

Если всё это сложить, получается, что счёт наших героев в ресторане составил примерно 52 рубля. Для простого советского гражданина с зарплатой 120 рублей в месяц это довольно серьёзная сумма. Но ведь Геша был не простым гражданином, а успешным манекенщиком и контрабандистом, которому за аферы капало по тысяче в месяц. В общем, позволить себе такой вечер он мог вполне.

Сколько будет стоить сейчас

Переносим советские цены в современность. Сколько стоит поужинать как в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Фото © Freepik / KamranAydinov

А теперь попробуем представить, во сколько подобное застолье обошлось бы в наши дни. Итак, начнём с того же самого набора. Бутылка водки «Столичная» — около 1200 рублей. Бутылка коньяка (скажем, «Армянский») — 2000 рублей. Шампанское — около 1500 рублей. Два бокала пива — 600 рублей. Нарезка из сыра и колбасы — около 1000 рублей. Ну, и самое главное — дичь с грибами. В современных ресторанах подобное блюдо может стоить около 3000 рублей.

Сложим всё вместе: 1200 + 2000 + 1500 + 600 + 1000 + 3000 = 9300 рублей. Для сравнения: если учитывать, что средняя зарплата в провинциальных городах России составляет около 30 000 рублей, то на такую трапезу придётся потратить почти треть месячного дохода. А ведь это далеко не столичный ресторан!

Фото © ТАСС / Александр Толочко / Фотохроника ТАСС