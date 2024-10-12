Двое детей погибли при взрыве на АЗС в Грозном

Двое из четырёх погибших в результате взрыва заправки в Грозном — дети. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, несовершеннолетних убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома. Погибшим было пять и шесть лет. По информации телеграм-канала, во взорвавшейся цистерне находился газ.