Двое детей погибли при взрыве на АЗС в Грозном
SHOT: Среди погибших при взрыве на АЗС в Грозном двое детей
Двое из четырёх погибших в результате взрыва заправки в Грозном — дети. Об этом сообщает SHOT.
По предварительным данным, несовершеннолетних убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома. Погибшим было пять и шесть лет. По информации телеграм-канала, во взорвавшейся цистерне находился газ.
Напомним, что на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. По предварительным данным, погибли четыре человека.
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