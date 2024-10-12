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12 октября, 13:35

Двое детей погибли при взрыве на АЗС в Грозном

SHOT: Среди погибших при взрыве на АЗС в Грозном двое детей

Двое из четырёх погибших в результате взрыва заправки в Грозном — дети. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, несовершеннолетних убило полыхающей цистерной, прилетевшей во двор жилого дома. Погибшим было пять и шесть лет. По информации телеграм-канала, во взорвавшейся цистерне находился газ.

Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео
Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео

Напомним, что на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. По предварительным данным, погибли четыре человека.

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Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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