Цистерна загорелась и рванула на заправке в Грозном, жуткий взрыв попал на видео
SHOT публикует видео с моментом мощного взрыва на заправке в Грозном
На одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. На видео SHOT — огромный «гриб», вырывающийся с места происшествия. По словам очевидцев, пострадали четыре человека. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом.
Момент взрыва на заправке в Грозном. Видео © SHOT
Напомним, недавно подобное ЧП произошло в Дагестане: 27 сентября на АЗС в Новом Хушете произошли два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован. После инцидента некоторые заправки в регионе закрылись из-за возможных проверок.