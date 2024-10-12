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12 октября, 12:43

Цистерна загорелась и рванула на заправке в Грозном, жуткий взрыв попал на видео

SHOT публикует видео с моментом мощного взрыва на заправке в Грозном

На одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. На видео SHOT — огромный «гриб», вырывающийся с места происшествия. По словам очевидцев, пострадали четыре человека. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом.

Момент взрыва на заправке в Грозном. Видео © SHOT

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Напомним, недавно подобное ЧП произошло в Дагестане: 27 сентября на АЗС в Новом Хушете произошли два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован. После инцидента некоторые заправки в регионе закрылись из-за возможных проверок.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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