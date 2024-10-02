Хозяина АЗС в Махачкале арестовали из-за смертоносного взрыва с 13 погибшими

30-летнего Марата Джанхуватова, владельца АЗС в Махачкале, на которой на прошлой неделе прогремел взрыв, отправили в СИЗО на 2 месяца.

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС в здании суда. Фото © Telegram / SHOT

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца АЗС, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель людей», – сообщает СУ СКР по региону.