Хозяина АЗС в Махачкале арестовали из-за смертоносного взрыва с 13 погибшими
Владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС отправили в СИЗО на 2 месяца
30-летнего Марата Джанхуватова, владельца АЗС в Махачкале, на которой на прошлой неделе прогремел взрыв, отправили в СИЗО на 2 месяца.
Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС в здании суда. Фото © Telegram / SHOT
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца АЗС, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель людей», – сообщает СУ СКР по региону.
По вменяемой Джанхуватову статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 10.
Напомним, что 27 сентября на одной из заправок в Махачкале раздались два мощных взрыва. В результате было 13 жертв. Пострадало более 20 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец АЗС был задержан правоохранителями. Власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей.
Telegram / SHOT