Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:45

Суд отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Суд отклонил апелляцию экс-адвоката Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО. Как сообщает SHOT, бывший юрист занимается спортом, чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. К заседанию, которое проводил 2-ой западный военный окружной суд, он подключился по ВКС.

Пашаев на заседании суда. Видео © SHOT

Блиновского привлекли к следственным мероприятиям по делу Пашаева
Блиновского привлекли к следственным мероприятиям по делу Пашаева

Напомним, что 17 сентября в Москве задержали Эльмана Пашаева. Против него возбудили дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист обещал блогерше Елене Блиновской освобождение. Также известно, что у экс-адвоката есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. Позже выяснилось, что юрист предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Эльман Пашаев
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров