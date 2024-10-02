Суд отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО

Суд отклонил апелляцию экс-адвоката Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО. Как сообщает SHOT, бывший юрист занимается спортом, чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. К заседанию, которое проводил 2-ой западный военный окружной суд, он подключился по ВКС.