Суд отклонил апелляцию Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей
Суд отклонил апелляцию экс-адвоката Эльмана Пашаева на арест, оставив его в СИЗО. Как сообщает SHOT, бывший юрист занимается спортом, чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. К заседанию, которое проводил 2-ой западный военный окружной суд, он подключился по ВКС.
Пашаев на заседании суда. Видео © SHOT
Напомним, что 17 сентября в Москве задержали Эльмана Пашаева. Против него возбудили дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист обещал блогерше Елене Блиновской освобождение. Также известно, что у экс-адвоката есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. Позже выяснилось, что юрист предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях.