Блиновского привлекли к следственным мероприятиям по делу Пашаева

Супруг основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской — Алексей — не возвращался к месту службы в зону спецоперации (СВО), так как участвует в следственных мероприятиях по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.