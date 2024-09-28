Блиновского привлекли к следственным мероприятиям по делу Пашаева
ТАСС: Блиновский участвует в следственных действиях по делу экс-адвоката Пашаева
Алексей Блиновский, Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда, Алексей Белкин
Супруг основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской — Алексей — не возвращался к месту службы в зону спецоперации (СВО), так как участвует в следственных мероприятиях по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.
«Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся, так как активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела в отношении Пашаева», — приводит ТАСС слова представителя полиции.
Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился на СВО. МВД объявило его в розыск. Позднее стало известно о задержании предпринимателя — прямо на фронте. Контракт бизнесмена с Минобороны может быть заморожен в результате расследования, так как он мог быть заключён в результате мошеннических действий при посредничестве Эльмана Пашаева.
Напомним, что 17 сентября в Москве задержали Эльмана Пашаева. Против экс-адвоката возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. По данным следствия, юрист обещал Елене Блиновской освобождение. Её муж Алексей, который признан потерпевшим, даже успел перечислить деньги за услугу. Подозрения на Пашаева пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у экс-адвоката есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. Позднее выяснилось, что юрист предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги отсидеться в тылу.