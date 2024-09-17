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17 сентября, 11:24

Вскрылся многомиллионный долг уличённого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева

РИАН: Задержанный экс-адвокат Эльман Пашаев задолжал почти 40 миллионов рублей

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, накопил долг на почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Согласно данным агентства, основной долг Пашаева равен 36,5 миллиона рублей, а исполнительский сбор составляет 2,5 миллиона рублей.

Приехал на джипе и с охранниками: Опубликовано последнее интервью Пашаева перед задержанием
Приехал на джипе и с охранниками: Опубликовано последнее интервью Пашаева перед задержанием

Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. В отношении экс-адвоката завели уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. Правоохранители утверждают, что он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить сумму денег от её супруга Алексея, который проходит по делу потерпевшим. Обнаружить несостыковки в делах экс-адвоката удалось в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Пашаеву грозит до десяти лет лишения свободы.

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Telegram / "Пашаев ТВ"

Николай Рюмин
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