Приехал на джипе и с охранниками: Опубликовано последнее интервью Пашаева перед задержанием

В последнем интервью, которое бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев успел дать до задержания, он рассказал, что вместе с Алексеем Блиновским делает очень много для фронта. Примечательно, что никаких доказательств своей деятельности он не представил, а на встречу с корреспондентом добрался на чёрном джипе и в сопровождении двух телохранителей.