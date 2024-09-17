Приехал на джипе и с охранниками: Опубликовано последнее интервью Пашаева перед задержанием
В последнем интервью Пашаев заявил, что с Блиновским делает много для фронта
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ
В последнем интервью, которое бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев успел дать до задержания, он рассказал, что вместе с Алексеем Блиновским делает очень много для фронта. Примечательно, что никаких доказательств своей деятельности он не представил, а на встречу с корреспондентом добрался на чёрном джипе и в сопровождении двух телохранителей.
Последнее интервью, которое Эльман Пашаев успел дать до задержания в Москве. Видео © Telegram / Mash
«Сегодня нужно быть патриотом своей Родины. Мы здесь производим, мы здесь создаём. Мы много чего делаем, вы не поверите», — сказал корреспонденту Mash звёздный адвокат.
Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. По версии следствия, он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской свободу и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея, который проходит по делу потерпевшим. Преступные действия экс-адвоката были выявлены в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Экс-адвоката могут закрыть на десять лет, речь может идти о мошенничестве на 45 миллионов рублей.