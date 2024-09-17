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17 сентября, 09:55

Приехал на джипе и с охранниками: Опубликовано последнее интервью Пашаева перед задержанием

В последнем интервью Пашаев заявил, что с Блиновским делает много для фронта

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

В последнем интервью, которое бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев успел дать до задержания, он рассказал, что вместе с Алексеем Блиновским делает очень много для фронта. Примечательно, что никаких доказательств своей деятельности он не представил, а на встречу с корреспондентом добрался на чёрном джипе и в сопровождении двух телохранителей.

Последнее интервью, которое Эльман Пашаев успел дать до задержания в Москве. Видео © Telegram / Mash

«Сегодня нужно быть патриотом своей Родины. Мы здесь производим, мы здесь создаём. Мы много чего делаем, вы не поверите», сказал корреспонденту Mash звёздный адвокат.

Пашаев мог продавать участникам СВО дроны, обставляя всё как благотворительность
Пашаев мог продавать участникам СВО дроны, обставляя всё как благотворительность

Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. По версии следствия, он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской свободу и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея, который проходит по делу потерпевшим. Преступные действия экс-адвоката были выявлены в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Экс-адвоката могут закрыть на десять лет, речь может идти о мошенничестве на 45 миллионов рублей.

Мария Любицкая
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