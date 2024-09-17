Блиновского ждёт встреча с СК, его контракт с Минобороны может быть заморожен из-за Пашаева

Алексей Блиновский, по данным SHOT, в ближайшее время будет доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Он признан потерпевшим. Контракт бизнесмена с Минобороны может быть заморожен в результате расследования, так как он мог быть заключён в результате мошеннических действий при посредничестве Эльмана Пашаева

Законность заключения контракта Блиновского с МО РФ, по нашей информации, силовики начали проверять в апреле этого года. Предварительно, отправить мужа «королевы марафонов» было именно идеей Пашаева. Он мог убедить Блиновского, что отправка в зону спецоперации — это первый шаг к освобождению Елены из СИЗО. Дальше бывший адвокат обещал полностью освободить Блиновских от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов за деньги.