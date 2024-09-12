Алексея Блиновского отпустили после допроса обратно в военную часть в зоне СВО

Алексей Блиновский отпущен после допроса. По данным SHOT, муж королевы марафонов продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО. С Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Он проходит соучастником по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств своей жены Елены.