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12 сентября, 11:50

Алексея Блиновского отпустили после допроса обратно в военную часть в зоне СВО

Алексей Блиновский отпущен после допроса. По данным SHOT, муж королевы марафонов продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО. С Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Он проходит соучастником по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств своей жены Елены.

Алексей Блиновский в зоне проведения СВО (справа). Фото © SHOT

Алексей Блиновский в зоне проведения СВО (справа). Фото © SHOT

Задержали прямо в части: План разыскиваемого Блиновского спасти репутацию на СВО полностью провалился
Задержали прямо в части: План разыскиваемого Блиновского спасти репутацию на СВО полностью провалился

Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и до сих пор он ни разу не появлялся у следователя. Сегодня стало известно о задержании предпринимателя — прямо на фронте. Его повезли на допрос.

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Life.ru

Мария Любицкая
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