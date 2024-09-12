Алексея Блиновского отпустили после допроса обратно в военную часть в зоне СВО
Алексей Блиновский отпущен после допроса. По данным SHOT, муж королевы марафонов продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО. С Блиновским общались по поводу неявки к следователю в Москве. Он проходит соучастником по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств своей жены Елены.
Алексей Блиновский в зоне проведения СВО (справа). Фото © SHOT
Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и до сих пор он ни разу не появлялся у следователя. Сегодня стало известно о задержании предпринимателя — прямо на фронте. Его повезли на допрос.
Life.ru