Алексею Блиновскому грозит СИЗО после задержания на фронте, его везут в Москву
SHOT: Алексея Блиновского везут в Москву для избрания меры пресечения
Алексея Блиновского, задержанного прямо в воинской части в зоне проведения СВО, для избрания меры пресечения в Москву. По данным SHOT, мужу «королевы марафонов» грозит СИЗО.
Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и до сих пор он не разу не появлялся у следователя. Сегодня, 12 сентября, стало известно о его задержании. Бизнесмена взяли прямо в воинской части.
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