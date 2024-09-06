Блиновский погасил все свои долги перед налоговой
SHOT: Алексей Блиновский погасил все свои долги перед налоговой
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Алексей Блиновский погасил все свои долги перед налоговой. Как стало известно SHOT, муж «королевы марафонов» полностью рассчитался с ФНС РФ. С конца июля на нём висел долг в 40 тысяч рублей.
Однако, общую финансовую ситуацию Блиновского это не сильно меняет. Ранее сообщалось, что Алексей не возвращает банку ₽7,6 млн, из-за чего ему грозит банкротство. Иск кредиторов был зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Сам же бизнесмен заявлял, что после ареста счетов семьи им не на что жить. Сейчас мужчина находится в зоне СВО. Его супруга Елена Блиновская должна российской налоговой 1 231 231 400 рублей.
Подвижки в погашении многомиллионного долга наблюдаются и у королевы марафонов Елены Блиновской. Напомним, в Савёловском районном суде Москвы начали по существу рассматривать дело блогерши. К Фемиде «королева марафонов» пришла в дорогих кедах за 75 тысяч рублей. Суд разрешил продать Блиновской квартиру. Она планирует продать недвижимость, чтобы частично закрыть астрономический долг перед налоговиками.