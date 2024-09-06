Алексей Блиновский погасил все свои долги перед налоговой. Как стало известно SHOT , муж «королевы марафонов» полностью рассчитался с ФНС РФ. С конца июля на нём висел долг в 40 тысяч рублей.

Однако, общую финансовую ситуацию Блиновского это не сильно меняет. Ранее сообщалось, что Алексей не возвращает банку ₽7,6 млн, из-за чего ему грозит банкротство. Иск кредиторов был зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Сам же бизнесмен заявлял, что после ареста счетов семьи им не на что жить. Сейчас мужчина находится в зоне СВО. Его супруга Елена Блиновская должна российской налоговой 1 231 231 400 рублей.