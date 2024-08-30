Суд снял арест с роскошной квартиры Блиновской, чтобы она могла её продать
Суд снял арест с квартиры Елены Блиновской на Серпуховском валу в Москве
Суд снял арест с квартиры Елены Блиновской, которая находится под стражей. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.
Под "амнистию" попала 120-метровая трёшка в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу. Арест сняли для того, чтобы «королева марафонов» могла продать квартиру и частично погасить этими деньгами свои долги перед ФНС.
Ранее Life.ru писал, что покупатели на жильё уже найдены. Был заключён предварительный договор купли-продажи, ждали только решения суда. За эту недвижимость Блиновская должна выручить около 90 млн рублей.
Life.ru