Суд снял арест с роскошной квартиры Блиновской, чтобы она могла её продать

Суд снял арест с квартиры Елены Блиновской, которая находится под стражей. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.











Под "амнистию" попала 120-метровая трёшка в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу. Арест сняли для того, чтобы «королева марафонов» могла продать квартиру и частично погасить этими деньгами свои долги перед ФНС.