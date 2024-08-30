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30 августа, 13:15

Суд снял арест с роскошной квартиры Блиновской, чтобы она могла её продать

Суд снял арест с квартиры Елены Блиновской на Серпуховском валу в Москве

Суд снял арест с квартиры Елены Блиновской, которая находится под стражей. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.

  • Квартира Блиновской. Фото © SHOT
    Квартира Блиновской. Фото © SHOT
  • Квартира Блиновской. Фото © SHOT
    Квартира Блиновской. Фото © SHOT
  • Квартира Блиновской. Фото © SHOT
    Квартира Блиновской. Фото © SHOT
  • Квартира Блиновской. Фото © SHOT
    Квартира Блиновской. Фото © SHOT
  • Квартира Блиновской. Фото © SHOT
    Квартира Блиновской. Фото © SHOT

Квартира Блиновской. Фото © SHOT

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Под "амнистию" попала 120-метровая трёшка в ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу. Арест сняли для того, чтобы «королева марафонов» могла продать квартиру и частично погасить этими деньгами свои долги перед ФНС.

Ранее Life.ru писал, что покупатели на жильё уже найдены. Был заключён предварительный договор купли-продажи, ждали только решения суда. За эту недвижимость Блиновская должна выручить около 90 млн рублей.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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