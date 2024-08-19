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19 августа, 10:05

Готовы заплатить 90 млн: Блиновские нашли покупателей на арестованную квартиру

SHOT: Блиновские нашли покупателей на арестованную квартиру

Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Семья Блиновских нашла покупателей на арестованную квартиру в элитном московском ЖК, которую ранее собиралась сдавать за 250 тысяч рублей в месяц. Как сообщает SHOT, жильё готовы купить за 90 млн рублей.

  • Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
    Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
  • Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
    Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
  • Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
    Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
  • Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
    Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
  • Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT
    Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT

Внутренняя отделка продаваемой квартиры Блиновской. Фото © Telegram / SHOT

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Это поможет "отбросить" общий долг Блиновской на 180 дней назад, ведь пеня продолжает капать со скоростью 0,5 млн в день. На сегодня задолженность "королевы марафонов" составляет 1 млрд 223 млн 912 тысяч рублей.

Трёшка площадью 120 квадратов на втором этаже ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу принадлежит отцу Блиновской. Как пишет телеграм-канал, был заключён предварительный договор купли-продажи, однако пока суд оставил вопрос о снятии ареста открытым. Если суд всё-таки разрешит провести сделку, вырученные деньги — около 90 мн рублей — попадут на аккредитив в банк, а оттуда в налоговую на погашение долга.

Сегодня суд отложил рассмотрение заявления Блиновской о банкротстве на три месяца — блогерша намерена добиться признания банкротом, чтобы продать имущество и погасить долги.

Суд 30 августа приступит к рассмотрению уголовного дела Блиновской по существу
Суд 30 августа приступит к рассмотрению уголовного дела Блиновской по существу

Напомним, 6 августа уголовное дело против Блиновской поступило в Савёловский районный суд Москвы. Блогершу обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Также её подозревают в незаконном обороте платёжных средств и легализации имущества на сумму более 43 миллионов рублей. На прошлой неделе "королеве марафонов" продлили арест ещё на шесть месяцев — Новый год она проведёт в СИЗО.

Мария Любицкая
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