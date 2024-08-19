Готовы заплатить 90 млн: Блиновские нашли покупателей на арестованную квартиру

Семья Блиновских нашла покупателей на арестованную квартиру в элитном московском ЖК, которую ранее собиралась сдавать за 250 тысяч рублей в месяц. Как сообщает SHOT, жильё готовы купить за 90 млн рублей.











Это поможет "отбросить" общий долг Блиновской на 180 дней назад, ведь пеня продолжает капать со скоростью 0,5 млн в день. На сегодня задолженность "королевы марафонов" составляет 1 млрд 223 млн 912 тысяч рублей.

Трёшка площадью 120 квадратов на втором этаже ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском валу принадлежит отцу Блиновской. Как пишет телеграм-канал, был заключён предварительный договор купли-продажи, однако пока суд оставил вопрос о снятии ареста открытым. Если суд всё-таки разрешит провести сделку, вырученные деньги — около 90 мн рублей — попадут на аккредитив в банк, а оттуда в налоговую на погашение долга.