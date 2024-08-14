Суд 30 августа приступит к рассмотрению уголовного дела Блиновской по существу
Елена Блиновская. Обложка Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Суд приступит к рассмотрению по существу дела "королевы марафонов" Елены Блиновской 30 августа. Как следует из электронной картотеки дел Московского городского суда, судебный процесс будет проходить в открытом для журналистов режиме.
"Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 14:00 мск 30 августа", — следует из информации.
6 августа уголовное дело против Блиновской поступило в Савёловский районный суд Москвы. Блогершу обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. А также подозревают её в незаконном обороте платёжных средств и легализации имущества на сумму более 43 миллионов рублей. Сегодня стало известно, что до заседания суда инфоцыганка не успела погасить долги. В итоге "королеве марафонов" продлили арест ещё на полгода — Новый год она проведёт в СИЗО.