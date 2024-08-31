Покупатель квартиры Блиновской хотел отказаться от сделки из-за долгого ожидания

Суд спас сделку по продаже квартиры блогерши Елены Блиновской в последний момент. Как выяснил SHOT, покупатель уже решил отказаться от приобретения недвижимости из-за долгого ожидания снятия ареста.











По данным канала, будущий владелец шикарной трёшки королевы марафонов — не из Москвы или Подмосковья. Секретный покупатель из провинции с лишними 90 миллионами рублей заключил предварительный договор купли-продажи несколько недель назад и принялся ждать снятия ареста с недвижимости.

Источник, близкий к сделке, сообщил, что терпение покупателя практически иссякло и он начал закидывать стороне Блиновской предупреждения о скором расторжении соглашения. К счастью, для Елены, Савёловский суд Москвы ранее снял арест с её квартиры, с целью, чтобы деньги от продажи недвижимости сразу пошли в счёт погашения её общего долга, который сейчас составляет 1,2 миллиарда рублей.