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Регион
31 августа, 10:38

Покупатель квартиры Блиновской хотел отказаться от сделки из-за долгого ожидания

Суд спас сделку по продаже квартиры блогерши Елены Блиновской в последний момент. Как выяснил SHOT, покупатель уже решил отказаться от приобретения недвижимости из-за долгого ожидания снятия ареста.

  • Гостинная в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
    Гостинная в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
  • Спальня в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
    Спальня в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
  • Ванная в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
    Ванная в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
  • Гардероб в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
    Гардероб в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
  • Кухня в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT
    Кухня в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT

Гостинная в квартире Блиновской, выставленной на продажу. Фото © Telegram / SHOT

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По данным канала, будущий владелец шикарной трёшки королевы марафонов — не из Москвы или Подмосковья. Секретный покупатель из провинции с лишними 90 миллионами рублей заключил предварительный договор купли-продажи несколько недель назад и принялся ждать снятия ареста с недвижимости.

Источник, близкий к сделке, сообщил, что терпение покупателя практически иссякло и он начал закидывать стороне Блиновской предупреждения о скором расторжении соглашения. К счастью, для Елены, Савёловский суд Москвы ранее снял арест с её квартиры, с целью, чтобы деньги от продажи недвижимости сразу пошли в счёт погашения её общего долга, который сейчас составляет 1,2 миллиарда рублей.

За 90 миллионов рублей богатый гость из регионов станет обладателем шикарной 120-метровой трёшки на втором этаже элитного столичного ЖК "Донской Олимп" на Серпуховском Валу.

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Напомним, в Савёловском районном суде Москвы начали по существу рассматривать дело Елены Блиновской. К Фемиде «королева марафонов» пришла в дорогих кедах за 75 тысяч рублей. Суд разрешил продать Блиновской квартиру. Она планирует продать недвижимость, чтобы частично закрыть астрономический долг перед налоговиками.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
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