Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов, передает корреспондент SHOT из зала суда. «Королева марафонов» заявила, что не уследила за долгами из-за того, что была в декрете, а всей бухгалтерской волокитой занималась её команда. Елена же в это время, по её словам, кормила ребёнка грудью, занималась психологией и саморазвитием. По части отмывания денег Елена вину не признаёт.