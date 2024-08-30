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30 августа, 13:41

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов, передает корреспондент SHOT из зала суда. «Королева марафонов» заявила, что не уследила за долгами из-за того, что была в декрете, а всей бухгалтерской волокитой занималась её команда. Елена же в это время, по её словам, кормила ребёнка грудью, занималась психологией и саморазвитием. По части отмывания денег Елена вину не признаёт.

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Напомним, в Савёловском районном суде Москвы начали по существу рассматривать дело Елены Блиновской. К Фемиде «королева марафонов» пришла в дорогих кедах за 75 тысяч рублей. Суд разрешил продать Блиновской квартиру. Она планирует продать недвижимость, чтобы частично закрыть астрономический долг перед налоговиками.

Матвей Константинов
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