Блиновская ответила ухмылкой на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО

Сегодня в Савёловском районном суде Москвы началось рассмотрение деле Елены Блиновской по существу. SHOT опубликовал видео с проходом блогерши в зал заседаний.

25 августа «королеве марафонов» исполнилось 43 года. День рождения Елена отметила, нарисовав картину, которую повесила у себя в камере. Однако на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО, Блиновская не ответила. Блогерша лишь слегка ухмыльнулась.