Блиновская ответила ухмылкой на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО
В Савёловском суде начинается рассмотрение дела Блиновской по существу
Сегодня в Савёловском районном суде Москвы началось рассмотрение деле Елены Блиновской по существу. SHOT опубликовал видео с проходом блогерши в зал заседаний.
Блиновская ответила ухмылкой на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО. Видео © SHOT
25 августа «королеве марафонов» исполнилось 43 года. День рождения Елена отметила, нарисовав картину, которую повесила у себя в камере. Однако на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО, Блиновская не ответила. Блогерша лишь слегка ухмыльнулась.
Напомним, что 6 августа уголовное дело в отношении инфобизнесменши поступило в Савёловский суд столицы. Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывании денег и легализации имущества более чем на 43 миллиона — она не успела рассчитаться до задержания. 14 августа ей продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев.
ТАСС / Валерий Шарифулин