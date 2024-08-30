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30 августа, 12:14

Блиновская ответила ухмылкой на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО

В Савёловском суде начинается рассмотрение дела Блиновской по существу

Сегодня в Савёловском районном суде Москвы началось рассмотрение деле Елены Блиновской по существу. SHOT опубликовал видео с проходом блогерши в зал заседаний.

Блиновская ответила ухмылкой на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО. Видео © SHOT

25 августа «королеве марафонов» исполнилось 43 года. День рождения Елена отметила, нарисовав картину, которую повесила у себя в камере. Однако на вопрос, какие картины она рисует в СИЗО, Блиновская не ответила. Блогерша лишь слегка ухмыльнулась.

Напомним, что 6 августа уголовное дело в отношении инфобизнесменши поступило в Савёловский суд столицы. Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывании денег и легализации имущества более чем на 43 миллиона — она не успела рассчитаться до задержания. 14 августа ей продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев.

Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей
Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей
Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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