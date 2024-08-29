Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей
Блиновская подала жалобу к ФНС о снижении налогов на 1,4 млрд рублей
Елена Блиновская. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Находящаяся под стражей «королева марафонов» Елена Блиновская подала кассационную жалобу на отказ в исковых требованиях к Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщили в Арбитражном суде Московского округа. Требования блогерши заключаются в просьбе снизить налоги, пени и штрафы на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.
«В суд поступила кассационная жалоба Блиновской на отказ удовлетворить её иск к ФНС», — сказали в суде.
Дата заседания ещё не назначена. Блиновская и её юристы рассчитывают на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. До этого Арбитражный суд столицы отклонил данное требование, но защита блогерши обжаловала решение в Девятом арбитражном суде, однако и там решение было принято в пользу ФНС.
Напомним, что 6 августа уголовное дело в отношении инфобизнесменши поступило в Савёловский суд столицы. Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывании денег и легализации имущества более чем на 43 миллиона — она не успела рассчитаться до задержания. 14 августа ей продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Рассмотрение судом уголовного дела по существу начнётся 30 августа.