Блиновская вновь попросила снизить ей налоги на 1,4 миллиарда рублей

Находящаяся под стражей «королева марафонов» Елена Блиновская подала кассационную жалобу на отказ в исковых требованиях к Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщили в Арбитражном суде Московского округа. Требования блогерши заключаются в просьбе снизить налоги, пени и штрафы на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Дата заседания ещё не назначена. Блиновская и её юристы рассчитывают на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза. До этого Арбитражный суд столицы отклонил данное требование, но защита блогерши обжаловала решение в Девятом арбитражном суде, однако и там решение было принято в пользу ФНС.