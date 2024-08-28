Блиновская отметила 43 года в СИЗО, подарив себе натюрморт

Блогерша Елена Блиновская справила 43-й день рождения в следственном изоляторе. В честь праздника она написала натюрморт, изобразив белые цветы в синей вазе. По данным Mash , в последняя время «королева марафонов» увлеклась живописью.

Поздравления от родных и близких задержанная принимала по телефону. А накануне её навещали сотрудники комиссии по контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Наряженная в зелёное в цветочек платье Блиновская встретила их очень радушно, пишет телеграм-канал. Сейчас она проживает в камере с двумя соседками.