Блиновская отметила 43 года в СИЗО, подарив себе натюрморт
Mash: Блиновская отметила 43-й день рождения в СИЗО и написала картину
Блогер Елена Блиновская в СИЗО. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Блогерша Елена Блиновская справила 43-й день рождения в следственном изоляторе. В честь праздника она написала натюрморт, изобразив белые цветы в синей вазе. По данным Mash, в последняя время «королева марафонов» увлеклась живописью.
Поздравления от родных и близких задержанная принимала по телефону. А накануне её навещали сотрудники комиссии по контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Наряженная в зелёное в цветочек платье Блиновская встретила их очень радушно, пишет телеграм-канал. Сейчас она проживает в камере с двумя соседками.
Напомним, что 6 августа уголовное дело в отношении инфобизнесменши поступило в Савёловский суд столицы. Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывании денег и легализации имущества более чем на 43 миллиона — она не успела рассчитаться до задержания. Ей продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев, так что в камере она встретит не только день рождения, но и Новый год. Рассмотрение судом уголовного дела по существу начнётся 30 августа.