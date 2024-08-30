Блиновская пришла в дорогущих кедах на первое заседание суда по существу
На первое заседание суда по существу Блиновская пришла в кедах за 75 тыс. рублей
Елена Блиновска. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Блогерша Елена Блиновская надела кеды за 75 тысяч рублей на первое рассмотрение её дела по существу. Об этом пишет SHOT.
На первое заседание суда по существу Блиновская пришла в кедах за 75 тыс. рублей. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, строгий образ "королева марафонов" дополнила обувью от дизайнера Александра Маккуина. Сейчас такие можно купить за 75 тысяч рублей. Также в Савёловский суд блогерша взяла с собой тетрадь с ручкой, где, вероятнее всего, записаны основные тезисы линии защиты, и термос. Представители Блиновской просят закрыть заседание.
Тетрадь Блиновской. Фото © SHOT
Напомним, что уголовное дело в отношении «королевы марафонов» поступило в Савёловский суд столицы 6 августа. Блиновской вменяют неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также отмывании денег и легализации имущества более чем на 43 миллиона — она не успела рассчитаться до задержания. 14 августа ей продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Сегодня суд начинает рассматривать дело по существу.