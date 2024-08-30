Блиновская пришла в дорогущих кедах на первое заседание суда по существу

Блогерша Елена Блиновская надела кеды за 75 тысяч рублей на первое рассмотрение её дела по существу. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, строгий образ "королева марафонов" дополнила обувью от дизайнера Александра Маккуина. Сейчас такие можно купить за 75 тысяч рублей. Также в Савёловский суд блогерша взяла с собой тетрадь с ручкой, где, вероятнее всего, записаны основные тезисы линии защиты, и термос. Представители Блиновской просят закрыть заседание.