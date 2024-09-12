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12 сентября, 05:43
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Задержали прямо в части: План разыскиваемого Блиновского спасти репутацию на СВО полностью провалился

Mash: Алексея Блиновского задержали и увезли на допрос прямо из зоны СВО

Алексей Блиновский. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Алексей Блиновский. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Алексея Блиновского задержали и увезли на допрос прямо из зоны проведения СВО. По данным Mash, силовики нагрянули к мужу «королевы марафонов» в воинскую часть, заковали в наручники и увезли. По словам сослуживцев, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но не помогло.

На СВО, куда Алексей поехал чтобы спасти бизнес и репутацию после уголовного преследования Елены Блиновской, он успел сменить адвоката. Бизнесмен принял такое решение после объявления в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег.

Блиновский погасил все свои долги перед налоговой
Блиновский погасил все свои долги перед налоговой

Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и до сих пор он не разу не появлялся у следователя.

Матвей Константинов
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