Задержали прямо в части: План разыскиваемого Блиновского спасти репутацию на СВО полностью провалился

Алексея Блиновского задержали и увезли на допрос прямо из зоны проведения СВО. По данным Mash, силовики нагрянули к мужу «королевы марафонов» в воинскую часть, заковали в наручники и увезли. По словам сослуживцев, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но не помогло.