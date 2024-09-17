Пашаев мог продавать участникам СВО дроны, обставляя всё как благотворительность
Эльман Пашаев мог отмывать деньги через свой благотворительный фонд
Звёздный адвокат Эльман Пашаев может быть замешан в отмывании денег через свой благотворительный фонд. Организация помогает детдомам и бойцам спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, Пашаев мог проворачивать схему с дронами для фронта. Он продавал беспилотники солдатам за деньги, но проводил оплату через фонд как благотворительность, чтобы обойти налоги. Причём в последнее время он не аккуратничал и просил переводить суммы менее полумиллиона прямо на карту секретаря. Бывший адвокат
Напомним, Эльман Пашаев был схвачен 17 сентября в Москве. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители считают, что он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её мужа Алексея. Выявить схему правозащитника смогли, когда начали проверку контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Экс-адвокату светит до десяти лет заключения. По данным Life.ru, он действовал с Блиновским по схеме дела Ефремова: намеренно долго «обрабатывал» клиента, понимая, что дело бесперспективное.
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