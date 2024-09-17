Пашаев мог продавать участникам СВО дроны, обставляя всё как благотворительность

Звёздный адвокат Эльман Пашаев может быть замешан в отмывании денег через свой благотворительный фонд. Организация помогает детдомам и бойцам спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал Ma sh.

По данным канала, Пашаев мог проворачивать схему с дронами для фронта. Он продавал беспилотники солдатам за деньги, но проводил оплату через фонд как благотворительность, чтобы обойти налоги. Причём в последнее время он не аккуратничал и просил переводить суммы менее полумиллиона прямо на карту секретаря. Бывший адвокат