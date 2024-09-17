Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по статье о мошенничестве
Бывшему звёздному адвокату Эльману Пашаеву, намедни задержанному военными следователями, грозит крупный срок. Как сообщал Следком, он проходит по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Согласно Уголовному кодексу, эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Напомним, Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Известно, что Пашаева задерживал военный СК, так как он является контрактником ВС РФ.
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