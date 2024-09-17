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Регион
17 сентября, 05:16
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Эльману Пашаеву грозит до десяти лет колонии по статье о мошенничестве

Бывшему звёздному адвокату Эльману Пашаеву, намедни задержанному военными следователями, грозит крупный срок. Как сообщал Следком, он проходит по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Согласно Уголовному кодексу, эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской
Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской

Напомним, Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Известно, что Пашаева задерживал военный СК, так как он является контрактником ВС РФ.

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Telegram / "Пашаев ТВ"

Матвей Константинов
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