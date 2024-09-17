Пашаева задерживал военный Следственный комитет как действующего контрактника
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задерживал военный Следственный комитет, потому что он является действующим военнослужащим ВС РФ — контрактником. Как пишет SHOT, он служил в 5-й ОМБСр в ДНР, туда же изначально определили и Алексея Блиновского.
Пашаев также получал ранения в зоне СВО: в апреле его госпитализировали из-под Угледара в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что адвокат защитил сослуживца, в результате чего и получил контузию и на время лишился возможности говорить. Недавно звёздного юриста опять ранило, на этот раз беспилотником. Блиновский же с апреля находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Напомним, Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. В его отношении возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что он пообещал освободить блогершу Елену Блиновскую, за что получил деньги от её мужа Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского.
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ