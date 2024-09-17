Пашаева задерживал военный Следственный комитет как действующего контрактника

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задерживал военный Следственный комитет, потому что он является действующим военнослужащим ВС РФ — контрактником. Как пишет SHOT, он служил в 5-й ОМБСр в ДНР, туда же изначально определили и Алексея Блиновского.