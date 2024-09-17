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17 сентября, 04:32

Обещал отмазать Блиновскую: В Москве задержан бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев

В Москве задержан экс-адвокат Эльман Пашаев, в его отношении возбуждено дело

Экс-адвокат Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Экс-адвокат Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, он задержан в Москве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу», — сказано в сообщении.

Установлено, что в итоге Пашаев получил от Блиновского деньги. В отношении экс-адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Пашаев опровергает задержание Блиновского в зоне СВО
Пашаев опровергает задержание Блиновского в зоне СВО

Напомним, что Пашаев служил в зоне СВО вместе с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем. Сам Блиновский с апреля находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

Оксана Попова
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