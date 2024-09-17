Обещал отмазать Блиновскую: В Москве задержан бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев
В Москве задержан экс-адвокат Эльман Пашаев, в его отношении возбуждено дело
Экс-адвокат Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, он задержан в Москве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу», — сказано в сообщении.
Установлено, что в итоге Пашаев получил от Блиновского деньги. В отношении экс-адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Напомним, что Пашаев служил в зоне СВО вместе с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем. Сам Блиновский с апреля находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.