Пашаев опровергает задержание Блиновского в зоне СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит в зоне специальной военной операции вместе с Алексеем Блиновским, опровергает его задержание. По словам Пашаева, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской якобы продолжает службу.

«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу. Более того, его исключили из базы данных тех, кто находится в розыске», — приводит слова Пашаева ТАСС.