Пашаев опровергает задержание Блиновского в зоне СВО
Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"
Бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит в зоне специальной военной операции вместе с Алексеем Блиновским, опровергает его задержание. По словам Пашаева, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской якобы продолжает службу.
«Алексей Блиновский не задержан. Это не правда, он продолжает службу. Более того, его исключили из базы данных тех, кто находится в розыске», — приводит слова Пашаева ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что Блиновский задержан прямо в части и его везут в Москву для избрания меры пресечения. По данным журналистов, мужу блогерши вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. В июне сообщалось, что МВД объявило его в розыск, и до сих пор он ни разу не появлялся у следователя.