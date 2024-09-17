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Регион
17 сентября, 09:52
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Песков: Увеличение численности армии вызвано внешними угрозами России

Увеличение числа Вооружённых сил России вызвано иностранными угрозами, в частности враждебностью Запада. Так указ президента РФ Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ... Чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, 16 сентября Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооружённых сил России до 2 млн 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие.

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Life.ru

Александр Юнашев
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