Песков: Увеличение численности армии вызвано внешними угрозами России
Увеличение числа Вооружённых сил России вызвано иностранными угрозами, в частности враждебностью Запада. Так указ президента РФ Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ... Чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 16 сентября Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооружённых сил России до 2 млн 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие.
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