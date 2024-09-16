Зеленский хочет испортить жизнь в РФ, чтобы Путина «заставили» закончить СВО
Владимир Зеленский с интервьюером. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский планирует сделать жизнь мирных россиян труднее, чтобы они «давили на Путина и он начал переговоры». С таким заявлением выступил главарь киевского режима в интервью CNN. Он намерен озвучить эту идею президенту США Джо Байдену.
Зеленский уверен, что от «трудной жизни» россияне начнут «давить на президента Владимира Путина и подталкивать к миру на киевских условиях».
«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной и увидите, что Путин сядет за стол переговоров», — сказал Зеленский.
Напомним, Владимир Путин заявил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и представители правительства в Киеве согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения. Он уверен, при соблюдении всех условий огонь прекратился бы уже давно, и основой нового диалогу могут стать как раз те договорённости.