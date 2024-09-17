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17 сентября, 07:37

Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве на 45 миллионов рублей

Стали известны детали дела бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева. По данным SHOT, его подозревают мошенничестве на огромную сумму. Речь идёт о 45 миллионах рублей.

Именно столько, по версии следствия, Алексей Блиновский передал, чтобы освободить жену.

«Живём в разных мирах»: Александр Добровинский отреагировал на задержание Эльмана Пашаева
«Живём в разных мирах»: Александр Добровинский отреагировал на задержание Эльмана Пашаева

Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. По данным Life.ru, он действовал с Блиновским по схеме дела Ефремова: намеренно долго «обрабатывал» клиента, понимая, что дело бесперспективное.

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Матвей Константинов
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