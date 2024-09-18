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18 сентября, 13:39

Суд арестовал Эльмана Пашаева

Военный суд отправил Эльмана Пашаева в СИЗО до 15 ноября

В Москве арестован бывший адвокат Эльман Пашаев. Военный гарнизонный суд столицы отправил его в СИЗО до 15 ноября, сообщает корреспондент Life.ru.

Эльман Пашаев. Фото © SHOT

Эльман Пашаев. Фото © SHOT

Пашаеву грозит до 10 лет колонии. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Бывший адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену, "королеву марафонов", из СИЗО, а также говорил, что якобы поможет замять её уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Экс-адвоката задержали 17 сентября в Москве.

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Никита Никонов
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