Суд арестовал Эльмана Пашаева
Военный суд отправил Эльмана Пашаева в СИЗО до 15 ноября
В Москве арестован бывший адвокат Эльман Пашаев. Военный гарнизонный суд столицы отправил его в СИЗО до 15 ноября, сообщает корреспондент Life.ru.
Эльман Пашаев. Фото © SHOT
Пашаеву грозит до 10 лет колонии. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Бывший адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену, "королеву марафонов", из СИЗО, а также говорил, что якобы поможет замять её уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Экс-адвоката задержали 17 сентября в Москве.
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