Картаполов назвал шантрапой обвинённого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева

Деятельность мошенников рано или поздно закончится, и бывший адвокат Эльман Пашаев — не исключение. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя задержание участвовавшего в СВО юриста.

Картаполов назвал Эльмана Пашаева шантрапой. Видео © Life.ru

«Мошенники: были, есть и будут. Что бы они ни делали, всё равно их деятельности придёт конец. Сколько верёвочке ни виться, а конец всё равно будет», — указал Картаполов.