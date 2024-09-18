Картаполов назвал шантрапой обвинённого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева
Деятельность мошенников рано или поздно закончится, и бывший адвокат Эльман Пашаев — не исключение. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя задержание участвовавшего в СВО юриста.
Картаполов назвал Эльмана Пашаева шантрапой. Видео © Life.ru
«Мошенники: были, есть и будут. Что бы они ни делали, всё равно их деятельности придёт конец. Сколько верёвочке ни виться, а конец всё равно будет», — указал Картаполов.
По его словам, мошенники не отбрасывают никакой тени на Российскую армию. Парламентарий отметил, что ВС России — это могучий организм, решающий важные задачи. Картаполов подчеркнул, что «никакая шантрапа» не измажет работу ВС РФ.
Напомним, Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с МО РФ. Теперь Пашаеву грозит десять лет заключения. Известно, что у него есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Сегодня, 18 сентября, Пашаева доставили в военный суд.
Life.ru