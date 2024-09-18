Эльмана Пашаева доставили в военный суд Москвы для избрания меры пресечения
Эльман Пашаев доставлен в Военный гарнизонный суд Москвы. Сегодня ему изберут меру пресечения. Контракт Эльмана Пашаева с Минобороны РФ, по данным SHOT, будет заморожен, в случае его ареста.
Эльмана Пашаева конвоируют в суд в Москве. Видео © Life.ru
Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что фигурант обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Теперь Пашаев может сесть на десять лет. Известно, что у фигуранта есть серьёзные долги, и Life.ru раскрывал эту ошеломительную сумму.
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