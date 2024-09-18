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18 сентября, 09:52

Эльмана Пашаева доставили в военный суд Москвы для избрания меры пресечения

Эльман Пашаев доставлен в Военный гарнизонный суд Москвы. Сегодня ему изберут меру пресечения. Контракт Эльмана Пашаева с Минобороны РФ, по данным SHOT, будет заморожен, в случае его ареста.

Эльмана Пашаева конвоируют в суд в Москве. Видео © Life.ru

«Хочет снисхождения»: Алексей Блиновский может быть причастен к аресту Пашаева, считает адвокат
«Хочет снисхождения»: Алексей Блиновский может быть причастен к аресту Пашаева, считает адвокат

Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что фигурант обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Теперь Пашаев может сесть на десять лет. Известно, что у фигуранта есть серьёзные долги, и Life.ru раскрывал эту ошеломительную сумму.

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Life.ru

Матвей Константинов
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