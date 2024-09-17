«Хочет снисхождения»: Алексей Блиновский может быть причастен к аресту Пашаева, считает адвокат
Адвокат Алёшкин связал арест Пашаева с желанием Блиновского заключить сделку
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Звездный экс-адвокат Эльман Пашаев всегда проявлял осторожность и внимательность, потому удивительно, что он оказался перед лицом маячащего тюремного заключения. Данным мнением поделился адвокат Андрей Алёшкин.
«Мы неоднократно <...> намекали на то, что семья [Блиновских] взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми. <…> Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты», — сказал собеседник 360.ru.
Адвокат также уточнил, что количество лиц, которые причастны к данному делу и заинтересованны в итогах делах, может быть значительно больше.
Напомним, Эльман Пашаев задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-адвокат обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Теперь Пашаев может сесть на десять лет. Известно, что у фигуранта есть серьёзные долги — около 40 миллионов рублей.