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17 сентября, 14:21

«Хочет снисхождения»: Алексей Блиновский может быть причастен к аресту Пашаева, считает адвокат

Адвокат Алёшкин связал арест Пашаева с желанием Блиновского заключить сделку

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Звездный экс-адвокат Эльман Пашаев всегда проявлял осторожность и внимательность, потому удивительно, что он оказался перед лицом маячащего тюремного заключения. Данным мнением поделился адвокат Андрей Алёшкин.

«Мы неоднократно <...> намекали на то, что семья [Блиновских] взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми. <…> Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты», — сказал собеседник 360.ru.

Адвокат также уточнил, что количество лиц, которые причастны к данному делу и заинтересованны в итогах делах, может быть значительно больше.

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Напомним, Эльман Пашаев задержан 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-адвокат обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Теперь Пашаев может сесть на десять лет. Известно, что у фигуранта есть серьёзные долги — около 40 миллионов рублей.

Мария Любицкая
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