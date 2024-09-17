«Хочет снисхождения»: Алексей Блиновский может быть причастен к аресту Пашаева, считает адвокат

Звездный экс-адвокат Эльман Пашаев всегда проявлял осторожность и внимательность, потому удивительно, что он оказался перед лицом маячащего тюремного заключения. Данным мнением поделился адвокат Андрей Алёшкин.

«Мы неоднократно <...> намекали на то, что семья [Блиновских] взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми. <…> Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты», — сказал собеседник 360.ru.