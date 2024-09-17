«Самоконтроль давался тяжело»: Эксперт вскрыл чувства Пашаева по его поведению при задержании

Опубликованные кадры задержания бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве свидетельствуют о том, что он ожидал этого события, полагает профайлер Денис Давыдов. По словам эксперта, юрист не подавал признаков страха в момент встречи с правоохранителями.

Реакция Пашаева на причину задержания может указывать на то, что он не до конца осознавал, по какой именно статье ему предъявят обвинения, поэтому «на ходу начинал моделировать дальнейшие сценарии», отметил Давыдов в беседе с NEWS.ru.