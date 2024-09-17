«Самоконтроль давался тяжело»: Эксперт вскрыл чувства Пашаева по его поведению при задержании
Профайлер Давыдов считает, что экс-адвокат Пашаев ожидал задержания
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Опубликованные кадры задержания бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве свидетельствуют о том, что он ожидал этого события, полагает профайлер Денис Давыдов. По словам эксперта, юрист не подавал признаков страха в момент встречи с правоохранителями.
Реакция Пашаева на причину задержания может указывать на то, что он не до конца осознавал, по какой именно статье ему предъявят обвинения, поэтому «на ходу начинал моделировать дальнейшие сценарии», отметил Давыдов в беседе с NEWS.ru.
«При ознакомлении с ордером самоконтроль уже давался тяжело и признаки стресса и желания избежать дальнейшего общения с сотрудниками были сильно выражены», — охарактеризовал состояние Пашаева профайлер.
Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 45 млн рублей. Следствие полагает, что экс-адвокат обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской свободу и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения против юриста возникли в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны. Теперь Пашаев может сесть на десять лет. Известно, что у фигуранта есть серьёзные долги — около 40 миллионов рублей.