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17 сентября, 06:24

СК РФ опубликовал видео задержания Эльмана Пашаева в Москве

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева, ставшего фигурантом дела о мошенничестве в особо крупом размере. На нём — сотрудники ведомства, общающиеся с юристом.

Эльман Пашаев задержан СК РФ в Москве. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении.

Пашаев намеренно долго «обрабатывал» Блиновского, понимая бесперспективность дела
Пашаев намеренно долго «обрабатывал» Блиновского, понимая бесперспективность дела

Напомним, Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Известно, что Пашаева задерживал военный СК, так как он является контрактником ВС РФ. Экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. По данным Life.ru, он действовал с Блиновским по схеме дела Ефремова.

Обложка ©

Telegram / Следком

Мария Любицкая
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