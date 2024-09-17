Как Эльман Пашаев решил погасить свои долги на десятки миллионов за счёт инфоцыган Блиновских Подозреваемый в особо крупном мошенничестве адвокат Эльман Пашаев ранее сам попал в долги на 40 млн. Похоже на то, что он пытался их погасить, придумав схему со спасением супругов Блиновских на ту же сумму. 17 сентября, 12:00 Адвокат Эльман Пашаев задержан по подозрению в мошенничестве. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Савостьянов Сергей

Кто такой Эльман Пашаев

Последние годы, после череды громких скандалов (в том числе с лишениями адвокатского статуса), и особенно после с треском провалившегося скандального дела актёра Михаила Ефремова, карьера адвоката Эльмана Пашаева, кажется, пошла в резкое пике.

В карьере адвоката есть множество тёмных пятен. По данным телеграм-канала SHOT, Эльмана Пашаева подозревали в мошенничестве неоднократно. В полицию заявляли несколько его VIP-клиентов, которые жаловались, что адвокат решил их проблемы с помощью своих «могущественных связей», брал миллионы за свои услуги, но не выполнял обязательства. Кроме того, одна столичная семья обвиняла Пашаева в том, что он отобрал у них квартиру.

Сколько, за что и кому должен Эльман Пашаев

Вполне возможно, решиться на авантюру с супругами Блиновскими, которые сейчас являются фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты 907 млн рублей налогов, легализации средств и пособничестве в этом, адвокат Эльман Пашаев мог из-за долга в 40 млн рублей и краха своей адвокатской карьеры.

Проблемы у адвоката начались ещё летом 2022 года. Тогда Федеральная служба судебных приставов открыла в отношении него исполнительное производство с формулировкой: «Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» — на сумму 36,5 млн рублей. Плюсом к этой сумме добавился исполнительский сбор в размере ещё 2,5 млн рублей. Всего же с того времени на адвокате «висит» семь производств на общую сумму 39 млн рублей.

О том, что у Пашаева всё плохо с финансами, говорит и задолженность по налогам за 2023 год, которая составляет более 700 тыс. рублей. Памятуя о тяге адвоката к предметам роскоши (на пике известности он менял люксовые автомобили как перчатки), по итогам этого года долг может существенно увеличиться.

Возможно, с 40 млн рублей долгов Пашаев рассчитывал расплатиться за счёт супругов Блиновских. Фото © fssp.gov.ru

Как Пашаев уговаривал Блиновских поделиться деньгами

По данным телеграм-канала SHOT, Пашаева задержали во вторник по подозрению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, — на 45 млн рублей. Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанием занимались сотрудники Военного следственного комитета, а избирать меру пресечения будет военный суд, так как адвокат является действующим военнослужащим ВС РФ — контрактником в 5-й ОМСБр в ДНР. Меру пресечения ему должны избрать в среду.

По версии следователей, в случае с Блиновскими Пашаев решил повторить схему «дела Михаила Ефремова»: он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение.

Предварительно, речь идёт о сумме в 45 млн рублей. В феврале этого года Пашаев якобы встретился со своим сослуживцем — Алексеем Блиновским. Последний с апреля находился в зоне проведения СВО. Пойти служить по контракту его якобы уговорил всё тот же Эльман Пашаев, объяснивший эту необходимость «первым шагом к освобождению Елены Блиновской из СИЗО».

Кадры задержания Эльмана Пашаева в Москве. Видео © SHOT

Похоже, во время встречи адвокат убедил Блиновского выплатить ему за успешное решение вопроса 45 млн рублей. Супруг блогерши согласился и привёз требуемую сумму наличными в сумке. Часть их якобы оказалась в долларах.

Как Эльман Пашаев оказался в зоне СВО

О том, что адвокат отправился в зону проведения спецоперации, стало известно 17 мая 2023 года. Тогда же появились фотографии Пашаева, на которых он запечатлён в военной форме. Известно, что Пашаев и Блиновский служили вместе и занимались в зоне СВО поставкой и сборкой беспилотников. Кроме того, адвокат вместе с бойцами выходил на разведку местности. 19 апреля этого года во время выполнения задания под Угледаром адвокат был контужен и ранен в ногу в результате атаки беспилотника.

Эльман Пашаев в зоне СВО. Фото © Telegram / Эльман Пашаев

После этого Пашаева доставили в Москву на лечение, где он несколько недель провёл на больничной койке. Летом этого года он снова вернулся в ЛБС, где, по его же собственным словам, получил второе ранение — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника. В начале сентября адвокат находился на передовой под Красногоровкой, а на днях вернулся в Москву, где и был задержан.

Судя по данным ЕГРЮЛ, Эльман Пашаев был владельцем четырёх юридических лиц. Из них одно не работает ещё с 2016 года, сейчас ликвидируется его коллегия адвокатов «Пашаев и Шевченко», работавшая во Владикавказе, а у «Международной юридической компании «Эльман групп» ФНС заморозила счета. На плаву пока только благотворительный фонд Пашаева, однако, по крайней мере де-юре, дела там тоже плохи: согласно бухгалтерской отчётности, официально через счета фирмы за 2023 год прошло всего 1,3 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов