Суд и МВД «потеряли» задержанного в воинской части Блиновского
В суде, где слушают дело о банкротстве Блиновского, не знают его местонахождение
Алексей Блиновский. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
Местонахождение Алексея Блиновского, которого просят признать банкротом из-за долга в 7,5 миллиона рублей, на данный момент неизвестно. Об этом сообщила судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова во время рассмотрения ходатайства в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской.
«По информации УМВД России по Ярославской области... Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов СК. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нём сведений нет», — заявила судья Белякова.
Она задала вопрос представителю Блиновского о том, где может находиться ответчик. Однако тот также не располагает достоверными данными об этом. По словам судьи, Блиновский может быть задержан и этапирован из воинской части. Представитель назвал информацию недостоверной.
«Он [Алексей Блиновский] с 6 июня в розыске, а справка от 10 сентября, что он проходит воинскую службу», — отметила судья.
Напомним, Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск. Позже стало известно о задержании предпринимателя — прямо на фронте. Контракт бизнесмена с Минобороны может быть заморожен в результате расследования, так как он мог быть заключён в результате мошеннических действий при посредничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева.