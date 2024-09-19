Суд и МВД «‎потеряли» задержанного в воинской части Блиновского В суде, где слушают дело о банкротстве Блиновского, не знают его местонахождение 19 сентября, 12:39 Алексей Блиновский. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Местонахождение Алексея Блиновского, которого просят признать банкротом из-за долга в 7,5 миллиона рублей, на данный момент неизвестно. Об этом сообщила судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова во время рассмотрения ходатайства в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской.

«По информации УМВД России по Ярославской области... Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов СК. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нём сведений нет», — заявила судья Белякова.

Она задала вопрос представителю Блиновского о том, где может находиться ответчик. Однако тот также не располагает достоверными данными об этом. По словам судьи, Блиновский может быть задержан и этапирован из воинской части. Представитель назвал информацию недостоверной.

«Он [Алексей Блиновский] с 6 июня в розыске, а справка от 10 сентября, что он проходит воинскую службу», — отметила судья.

Авторы Татьяна Миссуми