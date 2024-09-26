Пашаев продал сослуживцам-заключённым на СВО «безопасные места в тылу» на десятки миллионов
Mash: Пашаев предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги отсидеться в тылу
Эльман Пашаев. Обложка © Life.ru
Адвокат Эльман Пашаев предлагал заключённым, принимавшим участие в СВО на Украине, за деньги отсидеться в тылу. Юрист наваривался на товарищах с судимостью, когда служил в 95-м полку, пишет Mash со ссылкой на источники.
По их словам, некоторые заключённые доверились Пашаеву, несмотря на шлейф мошенничества. Их минимум пять человек, теперь они собираются подавать на адвоката в суд. Предварительная сумма — больше нескольких десятков миллионов рублей.
Одна из жён сидельцев рассказала, что в марте её муж решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Пашаев же сделал ему «заманчивое» предложение устроить в полк в тылу, чтобы служить было поспокойнее. За услугу он просил 1,2 миллиона рублей. По словам женщины, «клиент» должен был разбить сумму на два транша, чтобы не вызвать подозрений у силовиков. Дама долго раздумывала и чуть не согласилась, но в последний момент отказалась, вспомнив про историю с актёром Михаилом Ефремовым.
Напомним, что Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. А позднее сослуживцев юриста вызвали в Москву для дачи показаний.