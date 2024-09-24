Пашаева заподозрили в получении трёх миллионов рублей из бюджета за фальшивое ранение
Mash: Пашаева подозревают в получении 3 млн руб. из бюджета за фальшивое ранение
Эльман Пашаев в зоне СВО. Обложка © Telegram / «ПоZывной Панда»
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в получении трёх миллионов рублей за фальшивое ранение. Следствие считает, что юрист мог намеренно объявить себя в апреле «трёхсотым», чтобы получить средства из бюджета, пишет Mash.
Правоохранительные органы накануне весь день допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко. Затем допрос прошли ещё два человека. Также стал известен ещё один человек, который мог «нарисовать» липовую справку о ранении Пашаева. Речь идёт о бойце с позывным «Крюгер».
В настоящее время следователи выясняют все подробности произошедшего, а также проверяют достоверность июльской публикации экс-адвоката. Пашаев сообщал, что выжил после прилёта дрона-камикадзе ВСУ. После этого он пытался получить выплаты за то, что «затрёхсотился». Однако в новой бригаде ему отказали в получении средств, заподозрив обман.
Речь идёт о ранении, которое Пашаев получил в зоне СВО под Угледаром. Бывший адвокат сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил снаряд на отряд, в котором он находился. Супруга юриста позднее уточнила, что у него была контузия, и его госпитализировали.
Напомним, что экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. А позднее сослуживцев юриста вызвали в Москву для дачи показаний.