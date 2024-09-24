Пашаева заподозрили в получении трёх миллионов рублей из бюджета за фальшивое ранение

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в получении трёх миллионов рублей за фальшивое ранение. Следствие считает, что юрист мог намеренно объявить себя в апреле «трёхсотым», чтобы получить средства из бюджета, пишет Mash.

Правоохранительные органы накануне весь день допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко. Затем допрос прошли ещё два человека. Также стал известен ещё один человек, который мог «нарисовать» липовую справку о ранении Пашаева. Речь идёт о бойце с позывным «Крюгер».