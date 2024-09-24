Сослуживцев Пашаева вызвали в Москву для дачи показаний
РИАН: Сослуживцы Пашаева вызваны в Москву в качестве свидетелей
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ
Несколько сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева вызваны в Москву для дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
«Как минимум трое бойцов, служивших вместе с Пашаевым на Угледарском направлении СВО, были доставлены в Москву для участия в следственных действиях», — комментирует источник.
Пашаев ушёл на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. Напомним, что против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».