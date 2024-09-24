Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 04:42

Сослуживцев Пашаева вызвали в Москву для дачи показаний

РИАН: Сослуживцы Пашаева вызваны в Москву в качестве свидетелей

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

Несколько сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева вызваны в Москву для дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.

«Как минимум трое бойцов, служивших вместе с Пашаевым на Угледарском направлении СВО, были доставлены в Москву для участия в следственных действиях», — комментирует источник.

Сослуживцы «танкиста» Эльмана Пашаева ни разу не видели его в бою
Сослуживцы «танкиста» Эльмана Пашаева ни разу не видели его в бою

Пашаев ушёл на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. Напомним, что против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Эльман Пашаев
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров