Сослуживцев Пашаева вызвали в Москву для дачи показаний

Несколько сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева вызваны в Москву для дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.

«Как минимум трое бойцов, служивших вместе с Пашаевым на Угледарском направлении СВО, были доставлены в Москву для участия в следственных действиях», — комментирует источник.