Сослуживцы «танкиста» Эльмана Пашаева ни разу не видели его в бою

Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев перед арестом служил командиром экипажа танка Т-80. Однако, пишет Mash, бойцы 5-й бригады никогда не видели скандального юриста в бою.

По информации телеграм-канала, юрист заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и служил в 95-м стрелковом полку, но не пришёлся по вкусу командирам. В июне Пашаев перевёлся в пятую бригаду. По словам сослуживцев, юрист быстро наладил контакты с руководством: пообещал помочь разрешить юридические проблемы внутри подразделения и подружился со своим командиром батальона.