Сослуживцы «танкиста» Эльмана Пашаева ни разу не видели его в бою
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев перед арестом служил командиром экипажа танка Т-80. Однако, пишет Mash, бойцы 5-й бригады никогда не видели скандального юриста в бою.
По информации телеграм-канала, юрист заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и служил в 95-м стрелковом полку, но не пришёлся по вкусу командирам. В июне Пашаев перевёлся в пятую бригаду. По словам сослуживцев, юрист быстро наладил контакты с руководством: пообещал помочь разрешить юридические проблемы внутри подразделения и подружился со своим командиром батальона.
Однако с сослуживцами Пашаев, видимо, не смог наладить отношения. По словам бойцов, те ещё ни разу не видели экс-адвоката в бою на танке.
Напомним, экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбуждено дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.