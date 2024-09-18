Жена Пашаева узнала об аресте обвинённого в мошенничестве мужа из Сети

Супруга бывшего адвоката Эльмана Пашаева — Алёна — узнала об аресте мужа из новостей в Интернете. Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

Она отметила, что не общалась с мужем. Кроме того, она заявила, что её ничего не связывает с Алексеем Блиновским, который стал клиентом Пашаева.