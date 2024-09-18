Жена Пашаева узнала об аресте обвинённого в мошенничестве мужа из Сети
Алёна Пашаева. Обложка © Life.ru
Супруга бывшего адвоката Эльмана Пашаева — Алёна — узнала об аресте мужа из новостей в Интернете. Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.
Алёна Пашаева сообщила, что узнала об аресте мужа из Сети. Видео © Life.ru
«Узнала из Интернета», — ответила Пашаева, резко закрыв дверь автомобиля.
Она отметила, что не общалась с мужем. Кроме того, она заявила, что её ничего не связывает с Алексеем Блиновским, который стал клиентом Пашаева.
Напомним, Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против экс-адвоката возбуждено дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. Следствие полагает, что он обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на юриста пали в ходе проверки контракта Блиновского с МО РФ. Известно, что у Пашаева есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Сегодня, 18 сентября, суд арестовал экс-адвоката до 15 ноября.