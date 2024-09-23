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23 сентября, 15:58

Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал свой арест

Эльман Пашаев. Обложка © Life.ru

Эльман Пашаев. Обложка © Life.ru

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который проходит по делу о крупном мошенничестве, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда Москвы.

«Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Напомним, экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.

Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из части
Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из части
Дарья Нарыкова
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