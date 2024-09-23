Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал свой арест
Эльман Пашаев. Обложка © Life.ru
Бывший адвокат Эльман Пашаев, который проходит по делу о крупном мошенничестве, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда Москвы.
«Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда», — приводит ТАСС слова представителя суда.
Напомним, экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.