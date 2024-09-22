Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из части
Mash: Пашаеву грозит взыскание или увольнение за самовольный отъезд из части
Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / «ПоZывной Панда«
За своевольное покидание воинской части и поездку в Москву бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит дисциплинарное всызскание или же увольнение из армии. Об этом сообщает Mash.
Сослуживцы экс-адвоката рассказали, что Пашаева они не видели уже достаточно давно, а уехать на законных основаниях в столицу он мог исключительно в качестве рабочей командировки, но об этом никто ничего не слышал. Как пояснил источник из окружения Пашаева, до заключения контракта экс-адвокат действительно оказывал помощь фронту. Однако после того, как он заступил на службу в 95-й полк, в команде юриста началась текучка.
Также Mash пишет выяснилось, что Пашаев всегда при заключении договоров с клиентами просил оплачивать услуги наличными.
Напомним, экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.