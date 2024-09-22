Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из части

Сослуживцы экс-адвоката рассказали, что Пашаева они не видели уже достаточно давно, а уехать на законных основаниях в столицу он мог исключительно в качестве рабочей командировки, но об этом никто ничего не слышал. Как пояснил источник из окружения Пашаева, до заключения контракта экс-адвокат действительно оказывал помощь фронту. Однако после того, как он заступил на службу в 95-й полк, в команде юриста началась текучка.