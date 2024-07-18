"Загорелись спина и волосы": Бывший звёздный адвокат Пашаев рассказал, как получил ранение в зоне СВО

Скандально известный экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал об атаке дрона ВСУ, в ходе которой получил повторное ранение в зоне СВО. По его словам, он даже не сразу понял, что именно произошло.

"Я осознал, что меня бахнуло, когда уже загорелись спина и волосы. Так судьбоносно: дрон уже второй раз меня ранит", — уточнил экс-защитник актёра Михаила Ефремова.

Машина, в которой находился Пашаев в момент атаки. Фото © SHOT

В момент взрыва беспилотника, со слов Пашаева, он не сразу осознал произошедшее. На данный момент из-за полученных травм экс-адвоката часто донимают сильные головные боли.

"Признаю честно: чувствую себя паршиво. Голова раскалывается, ходить не могу. Лечение продолжается. Пока не могу присутствовать на поле боя, к сожалению. Но после случившегося я считаю себя счастливцем, потому что выжил. Значит, я для чего-то ещё нужен", — рассказал Пашаев в интервью интернет-изданию Regions.