"Загорелись спина и волосы": Бывший звёздный адвокат Пашаев рассказал, как получил ранение в зоне СВО
Раненный при атаке БПЛА в зоне СВО Эльман Пашаев назвал паршивым своё состояние
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ
Скандально известный экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал об атаке дрона ВСУ, в ходе которой получил повторное ранение в зоне СВО. По его словам, он даже не сразу понял, что именно произошло.
"Я осознал, что меня бахнуло, когда уже загорелись спина и волосы. Так судьбоносно: дрон уже второй раз меня ранит", — уточнил экс-защитник актёра Михаила Ефремова.
Машина, в которой находился Пашаев в момент атаки. Фото © SHOT
В момент взрыва беспилотника, со слов Пашаева, он не сразу осознал произошедшее. На данный момент из-за полученных травм экс-адвоката часто донимают сильные головные боли.
"Признаю честно: чувствую себя паршиво. Голова раскалывается, ходить не могу. Лечение продолжается. Пока не могу присутствовать на поле боя, к сожалению. Но после случившегося я считаю себя счастливцем, потому что выжил. Значит, я для чего-то ещё нужен", — рассказал Пашаев в интервью интернет-изданию Regions.
Экс-адвокат отказался разглашать место прохождения реабилитации. Он лишь уточнил, что получает лечение недалеко от зоны боевых действий. Подробности Пашаев пообещал раскрыть вскоре после возвращения на поле боя.
Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем ранении Эльмана Пашаева. Тогда его госпитализировали из-под Угледара в тяжёлом состоянии. Как стало известно позже, Пашаев подставился под удар, чтобы защитить сослуживца, в результате получив контузию и на время лишившись возможности нормально говорить.