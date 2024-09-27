МЧС: При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, ещё 21 пострадал
Последствия взрыва. Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до десяти. Ещё одну жертву спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одного погибшего. По уточнённой информации, пострадали 21 человек, из них десять погибли, в том числе двое детей», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, два взрыва произошли на АЗС в Махачкале сегодня вечером. По предварительным данным, причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК завёл уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что все спецслужбы отработали оперативно. Life.ru публиковал список госпитализированных после взрыва на заправке. До этого сообщалось о девяти погибших.