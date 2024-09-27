МЧС: При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 10 человек, ещё 21 пострадал

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до десяти. Ещё одну жертву спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одного погибшего. По уточнённой информации, пострадали 21 человек, из них десять погибли, в том числе двое детей», — говорится в сообщении ведомства.