Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до девяти
МЧС: При взрыве на АЗС в Махачкале 9 человек погибло, 19 пострадало
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти. Ещё двое погибших спасатели достали из-под завалов, Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Первые минуты после взрывов на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»
Кроме того, уточнилась информация по пострадавшим. По данным ведомства, в результате происшествия ранения получили 19 человек.
Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, все спецслужбы отработали оперативно. Life.ru публиковал список госпитализированных после взрыва на заправке.
Telegram / Сергей Меликов