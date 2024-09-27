СК возбудил уголовное дело после взрывов на АЗС в Махачкале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после двух взрывов на заправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики [Дагестан]. СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — указано в публикации.
Следователи выясняют обстоятельства и причины трагического происшествия. Расследование будет лично контролировать глава регионального СУ СК РФ.
Напомним, что два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уничтожены несколько машин и строений, сама заправка частично разрушено. По последним сведениям, жертвами взрывов стали пять человек, в том числе ребёнок, по меньшей мере десять ранены. Изначально предполагалось, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона, после уточнения стало известно, что к трагедии привёл загоревшийся бензин.
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