СК возбудил уголовное дело после взрывов на АЗС в Махачкале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после двух взрывов на заправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики [Дагестан]. СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — указано в публикации.