Кругом осколки и паника: Появилось видео первых минут после взрывов на АЭС в Махачкале
В Сети появилось видео первых минут после взрывов на АЭС в Махачкале
Появился видеоролик, снятый сразу после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Его опубликовал местный телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».
Первые минуты после взрывов на АЭС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»
На записи видны разрушительные последствия взрыва, повсюду лежат обломки разрушенных зданий и машин. Множество людей разбегаются, слышны панические крики и мольбы о помощи.
Напомним, что два сильных взрыва сотрясли заправку в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько автомобилей и строений, здание АЭС частично разрушено. Согласно последним данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, девять ранены.
Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»