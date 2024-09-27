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27 сентября, 15:49

Кругом осколки и паника: Появилось видео первых минут после взрывов на АЭС в Махачкале

В Сети появилось видео первых минут после взрывов на АЭС в Махачкале

Появился видеоролик, снятый сразу после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Его опубликовал местный телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Первые минуты после взрывов на АЭС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»

На записи видны разрушительные последствия взрыва, повсюду лежат обломки разрушенных зданий и машин. Множество людей разбегаются, слышны панические крики и мольбы о помощи.

Названа предварительная причина разрушительного взрыва на АЗС в Махачкале
Названа предварительная причина разрушительного взрыва на АЗС в Махачкале

Напомним, что два сильных взрыва сотрясли заправку в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько автомобилей и строений, здание АЭС частично разрушено. Согласно последним данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, девять ранены.

Обложка ©

Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»

Юрий Лысенко
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